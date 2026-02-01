ミャンマーの軍事クーデターからきょうで5年です。民主派が排除された総選挙で軍寄りの政党が圧勝したことで、軍の支配が強まるとみられますが、内戦が続くなか人道危機が高まっています。ミャンマーでは、去年12月から先月にかけて、軍が主導する総選挙の投票が3回に分けて実施されました。主要な民主派政党を排除して行われた選挙の結果、親軍政党のUSDP=連邦団結発展党が過半数の議席を獲得しました。来月にも新たな議会が招集