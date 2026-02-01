国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。パートナーで女優の池田有希子（55）は、X（旧ツイッター）にモーリーさんの訃報と写真を投稿し「心の張り裂けそうなご報告です」と悲痛な思いをつづった。訃報は「モーリー・ロバートソン儀かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇