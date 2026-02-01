ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバー7人全員が主演を務めるドラマ『宇宙人の幸福(ハピネス)論』が、日本映画専門チャンネルで3月25日(20:00〜)から3夜連続で放送される。原因は自分にある。このドラマは、前衛的なパフォーマンスでファンの心をつかんでいる原因は自分にある。が、宇宙人役に挑戦。地球に降り立った7人の宇宙人が、彼らの姫のため、パティシエに弟子入りし、スイーツづくりを通して本当の幸せに