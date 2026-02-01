●第12位〜第9位 金運を味方につけたいあなたへ──2月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、2月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。○第12位 獅子座 予想外の波乱となる予感。ですが、大丈夫です。金運は転換点に入りました。これまでの流れが一掃され、静かに終わりを迎えます。あなたの玄関とデスク周り