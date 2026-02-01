東映ビデオは、3月20日より新宿バルト9ほかで期間限定上映を行うVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』について、ゲストキャストと本ポスタービジュアル、本予告を発表した。○本ポスター&本予告解禁ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に、ゴジュウジャー、ブンブンジャーそれぞれの仲間も集まる本ポスターには、今回解禁となる歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も