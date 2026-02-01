【モデルプレス＝2026/02/01】フリーアナウンサーの青木裕子が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの好物が並ぶ弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「クオリティ高すぎ」スパムむすび・春巻き…彩り豊かな手作り弁当◆青木裕子、息子たちの好物詰まった弁当公開青木は、フォロワーからの「息子さんが好きなお弁当のおかずは、ありますか？」という質問に対し、「スパムむすびと、米パン粉で作った