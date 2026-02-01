シルクロードステークスの買ってはいけない馬券 【前走４着以下の淀短距離Ｓ組】 出走頭数最多の淀短距離Ｓ組だが、前走着順で明暗が分かれる。 買えるのは前走３着以内だけで、なおかつ４・５歳馬なら［0・3・1・3］の好成績。 一方、前走４着以下は［0・0・1・23］と大苦戦。 シルクロードステークス過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年