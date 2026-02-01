中日は１日、沖縄・北谷で春季キャンプをスタートし、球団創設９０周年のシーズンが幕を開けた。Ａｇｒｅスタジアム北谷では練習前に恒例の集合写真を撮影。センター後方の大型スクリーンの球団ロゴをバックに井上一樹監督、コーチ陣、選手らが勢ぞろいしたが、人気マスコットのドアラもばっちり映り込んだ。遠慮してか、前列右端に陣取ったものの、大きすぎる左耳が隣の田島慎二２軍投手コーチの顔付近を“圧迫”。相変わら