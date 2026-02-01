おうちにあるものでおやつ作り 寒かったり天気が悪かったりと、外出が億劫になってしまいがちなこの季節。おうちにあるもので手軽に「プリン」を作ってみませんか？ 優しい甘さが懐かしい「牛乳プリン」トッピング追加で高級感ある「いちごプリン」ヘルシー感も味わえる「豆乳プリン」材料少なめで手軽 牛乳、卵、砂糖などの、おうちにストックしている食材だけで作れるお手軽プリンレシピをお届けしました。火を使わずレンジで