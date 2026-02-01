１日、北京に到着したウルグアイのオルシ大統領（手前右）。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京2月1日】ウルグアイのオルシ大統領が1日、北京に到着した。7日間の日程で中国を国賓として訪問する。１日、北京に到着したウルグアイのオルシ大統領。（北京＝新華社記者／李鑫）