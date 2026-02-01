すべてが白に染まり、静寂に満たされた世界。人の目に絶景と映る雪景色は、実のところ生と死の狭間の世界でもある。命を瞬時に奪う厳しさを持つ雪と、時に翻弄されながらも共存と闘いを挑み続ける人々。映画解説者の稲森浩介氏による映画案内、今回は今こそ観たい「雪と共に生きる人々」の映画を紹介する。＊＊＊【写真】豪雪の中で決死の撮影…「雪と共に生きる人々の映画」で輝いた俳優たち未踏の剱岳へ挑む測量隊〇「劔岳