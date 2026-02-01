高知市保健所は３１日、観賞用植物のグロリオサの球根を山芋と誤って食べた市内の９０歳代女性が下痢や吐き気などを訴え、尿から球根に含まれる化学物質「コルヒチン」を検出し、食中毒と断定したと発表した。女性は２７日、自宅庭でグロリオサの球根と、山芋を採取し、一緒に調理して食べた。夕刻になって症状が出たため、医療機関を受診。現在も入院中という。保健所は「食用でない植物には、中毒の原因となる物質が含まれ