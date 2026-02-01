元日本代表DFでサッカー解説者・松木安太郎氏（68）が1月31日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。解説中に発した“名言”について語った。この日、松木氏の名解説として紹介されたのが「黙って見てましょう」。2011年アジアカップの日本―シリア戦で、本田圭佑氏のPKについて実況からコメントを求められた際に出たフレーズ。松木氏は「2000年のオリンピックの試合で、日