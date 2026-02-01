FC東京が開幕戦のイベントを発表。２月７日に開催されるJ１百年構想リーグ第１節・鹿島アントラーズ戦(13時30分キックオフ/味の素スタジアム)で、アーティストの鈴木亜美さんがSPECIAL LIVEを実施することになったのだ。実施時間はハーフタイムで、場所はインスタンド側のピッチレベル。今件について、鈴木さんは以下のようにコメントしている。 「FC東京の開幕戦という特別な一日にライブをさせていただけることを、とて