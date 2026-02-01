アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、プレミアリーグ通算300試合出場を達成した。アーセナルは1月31日に行われたプレミアリーグ第24節でリーズと対戦。前半に2点をリードすると、後半にも2点を追加し、4−0でリーグ戦4試合ぶりの白星を手にした。この試合にフル出場したライスは、これが記念すべきプレミアリーグ通算300試合出場目となり、プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）によると、27歳17日