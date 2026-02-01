現地１月31日に開催されたブンデスリーガ２部の第20節で、三好康児が所属する11位のボーフムがホームで首位のシャルケと対戦。２−０で勝利した。この一戦で三好はリーグ戦６試合ぶりの先発出場を果たす。するとキックオフからわずか46秒、左からのクロスに反応して豪快にダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。 28歳の日本人レフティが決めた電光石火の一撃にSNS上では、「最高」「スピードスター」「物凄いイ