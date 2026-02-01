チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、3−2で逆転勝利した1月31日のプレミアリーグ第24節ウェストハム戦を振り返った。同日にイギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。チェルシーがホームのウェストハム戦で前半に2点を先行されたのは、1986年3月の対戦以来の出来事となった。それでも“ブルーズ”は後半に3点を奪い返して、公式戦5連勝を達成。1992−93シーズンのプレミアリーグ発足以降、チェルシーが2点以上の