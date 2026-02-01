今週のまじっすかは、大好評！まじっすか相撲部第５弾！まず今回はなんと！ついに（？）片寄涼太さんがユウスケのお家に…！ スタッフが撮影に行くとは伝えていたものの、まさか片寄さんが待っているとは知らないユウスケ。実は学校から帰ってきてもなかなか片寄さんが待つ部屋に行ってくれず…やっと扉を開けたら、あの最高のリアクションでした。(笑)（ユウスケのお部屋にはGENERATIONSのグッズもバッチリありましたよ）