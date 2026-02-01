過熱するシールブームの立役者「ボンボンドロップシール」。人気のワケとは？大阪市内の雑貨店。子どもから仕事帰りの会社員まで、お客さんがこぞって求めていたのは…つやっとした表面、ぷっくりとした立体感が特徴の「ボンボンドロップシール」。１シート５００円ほどでおととし３月に発売され、去年１２月末までにシリーズ累計出荷数が１５００万枚を超える大ヒット商品です。背景にあるのは去年から続く「シール集めブ