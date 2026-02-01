独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは、東京の靖国神社の境内で予定されていた人気ゲーム「ポケットモンスター」のカードゲームのイベントをめぐり、中国で激しい批判が寄せられたことを受け、株式会社ポケモンが日本語と中国語でお詫びしたと報じた。記事によると、1月31日に予定されていたイベントをめぐっては、中国のSNS上で激しい批判が寄せられ、中国共産党系の環球時報も社説で「この場所（靖国神社）でいかなる娯楽やレジャ