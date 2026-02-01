あべのハルカス近鉄本店で１月２８日（水）、「冬のミニ北海道フェア」が始まりました。週替わりで一部店舗を変えながら３週間開催されます。北海道のおいしいものが並ぶ中、６店舗が集まった第１弾の目玉は『お弁当』！中には３種類のうにを食べ比べできる豪華な海鮮弁当も。ほかにも物産展ではおなじみ、札幌のかに料理専門店のズワイガニの身をさざ波のように盛り付けたお弁当や、十勝牛など北海道産の牛肉を使った３種類