女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で見せた、ミスショット直後の“焦り顔”がファンの間で反響を呼んでいる。【映像】橋本環奈のレアな表情番組開始から3分20秒過ぎ、橋本が放ったショットは意図しない方向へ。打った瞬間に手応えの悪さを悟ったのか、橋本は顔をしかめて「ヤバーい！」と絶叫。普段のドラマや映画で見せる完璧な笑顔とは一味違う、素のリアクションが飛び出した。眉をハの