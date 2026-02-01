愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害したとして男が逮捕された事件で、2人は交際を始めたばかりだったとみられることが分かりました。 【写真を見る】愛知・豊田市の殺人放火事件被害女性と逮捕の男は交際始めたばかりか否認後に黙秘続ける 逮捕された豊田市の自称・自営業北島卓容疑者45歳は、1月17日の未明、豊田市東新町のアパートでここに住む交際相手の小川晃子さん42歳の首を絞めて殺害した疑いがもたれています