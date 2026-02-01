阪神の春季キャンプが１日に沖縄・宜野座野球場で始動し、練習前には歓迎セレモニーが行われた。六甲おろしが流れる中、サブグラウンドからメイングラウンドを練り歩く「キャンプイン虎ウォーク」では、ファンからの大歓声で迎えられた。スピーチを行った藤川球児監督（４５）は「選手と約束しました。連覇という言葉は使いません」と宣言。「新たにチームを作り上げ、素晴らしい最後の１日を迎えようじゃないかと。今日から