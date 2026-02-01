大人の品格が高まるコーデを楽しみたい。そんなミドル世代におすすめしたいのは、重厚感がありリュクスなムードを醸し出す「黒アイテム」。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代のスタメンになりそうな「新作ボトムス」をご紹介します。お仕事やセレモニーシーンにも使えるパンツとスカートは、コーデに迷っ