猫用の洗濯ネットが必需品な5つの理由 「洗濯ネットって猫にも使えるの？」と思う方は多いかもしれません。実は、動物病院やトリミングサロンでも活用されているほど、猫の安全を守るのに役立つアイテムなんです。 暴れやすい診察やケアのときも、ネットで優しく包むことで落ち着かせやすくなり、飼い主のケガ防止にもつながります。ここでは、猫用の洗濯ネットが“1枚あると助かる”といわれる理由を5つご紹介します。