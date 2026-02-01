鈴木亮平（42）が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）が第1話から好調なスタートを切った。1月18日の放送後、26日までの間に、Tverでの再生数は500万回を突破。物語の完成度に加え、整形によって他人に“リブート”した主人公を演じる鈴木の高い演技力も、支持を集める要因となっているようだ。鈴木といえば役柄に合わせて体重や体型まで変える“カメレオン俳優”。文字通り体当たりで役を演じるその姿勢は、多くのファンか