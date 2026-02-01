日曜劇場『リブート』（TBS系）は、無実の罪を着せられた平凡なパティシエが、愛する家族を守るために全てを捨て“再起動＝リブート”する物語だ。劇中では、極限状況に置かれた主人公の心を、温かく、そして“甘く”支える存在としてショートケーキやシュークリームなどの洋菓子が登場する。【写真で見る】ストーリーに温かみを加えるハヤセ洋菓子店のスイーツ・・・ドラマ『リブート』よりそのスイーツや、主演・鈴木亮平さんら