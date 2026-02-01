プロ野球１２球団の春季キャンプが１日、各地で始まり、昨季史上最速でリーグ優勝を果たした阪神は沖縄県の宜野座村とうるま市の２か所で始動した。主力が集まる宜野座村野球場では午前９時半頃にチームのパレードが行われ、集まったファンらが盛大な拍手で選手らを出迎えた。歓迎セレモニーでは、就任２年目の藤川監督が「連覇という言葉は使わないと選手たちと約束した。ファンの皆さまも、新しい１年が今日からスタートする