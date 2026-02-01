お笑い芸人のケンドーコバヤシさん（53）が、昨年8月に一般女性と結婚していたことを発表しました。さらに、今年1月下旬に第一子となる男児が誕生していたことも明らかにしました。 【写真を見る】【 ケンドーコバヤシ 】結婚 ＆ 長男誕生を同時報告53歳でパパに「数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないで」発表は1月31日（土）に放送されたフジテレビONEの特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』内で行