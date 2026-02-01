東京拠点のポートレートモデル、ゆりこが1日までにSNSを更新。「『謎のモデル』卒業について」と題した文書を発表した。11年前に脅迫等を受け、加害者が逮捕されたことを明かした上で「モデル活動を始めたきっかけは、その人物が逮捕され、失われた11年を自分の手で取り戻したいと思ったからです」と、モデルを始めた経緯を説明。「『謎のモデル』というキャッチコピーは、興味を持ってもらいたいという気持ちと同時に、逮捕後に釈