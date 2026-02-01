ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日に亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。ジャーナリストだけでなく、ラジオDJやコメンテーター、さらには“大河俳優”などマルチに活躍したモーリーさんの功績を振り返る。広島を始め、日米双方の教育を受け富山県高岡高校卒業したのち、1981年に東京大学とハーバード大学に同時合格したモーリーさん。公式サ