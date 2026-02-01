タレントの中山秀征が１日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。スタジオで中山は「放送中に玉城」とコメンテーターを務める琉球大工学部教授の玉城絵美氏を呼びかけるとスタジオは笑いが起きた。中山は「何をやってた？ちょっとノート見せてみろ」と促すと玉城氏は、ノートを披露し「すみません、落書きしてました」と明かすと中山は「落書きをするん
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ケンコバ 結婚&第1子出産を報告
- 2. モーリー・ロバートソンさん死去
- 3. YouTube再開 フワが「暴言」連発
- 4. 照ノ富士断髪式 タレント小島瑠璃子も出席 土俵脇から丁寧にハサミを入れる 続いて阿部詩ら 館内沸く
- 5. 『株式会社マジルミエ』主要キャスト降板 越谷仁美役・花守ゆみり降板「双方合意の結果」
- 6. 身分を隠し客引きか 女性怒り
- 7. コウメ太夫のすっぴん姿に驚き
- 8. AKIRAとTAKAHIROが殴り合い転落
- 9. リンチ生き埋め事件 死刑囚死亡
- 10. 衆院選 現職大臣3人が落選危機?
- 1. 身分を隠し客引きか 女性怒り
- 2. リンチ生き埋め事件 死刑囚死亡
- 3. 衆院選 現職大臣3人が落選危機?
- 4. ホテルに19歳男性の遺体を遺棄か
- 5. 首相夫妻に離婚危機か、夫は否定
- 6. 熊本市の期日前投票所でミス 居住実態ない男性が投票 小選挙区は有効票に
- 7. 目黒蓮を起用も…大コケ囁かれる
- 8. “鼻の捜査官”10歳のリタイア警察犬「オト」“元相棒”との新生活 セカンドライフは“上司と部下“から“家族“に
- 9. トド3000頭以上 無人島を埋める
- 10. 目黒蓮の続編抜擢 懸念の声も
- 11. がんは進化する…加速する因子
- 12. 佳子さま 濃いめ眉メイクに好感
- 13. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
- 14. サウナで「80%減少」したリスク
- 15. 自閉症協会 参政党の主張を批判
- 16. 宇都宮市の20代男性 はしか感染
- 17. 東京都が来年度予算案を発表…9兆6530億円で5年連続過去最大 不妊治療補助拡大や14歳までの都民に1人1万1000円支給
- 18. マジで「疲れ、トブぞ。」...！(※1) 炭酸泡の膜でカラダを包み込む入浴剤『バブ AwaMatou（アワマトウ）』が新登場。これは令和「疲労エクストリーマー」たちの救世主だ
- 19. 首都高公式の動画「すげぇ」の声
- 20. 生保受給者 働きすぎて生活苦に
- 1. がんが見つかる3つのきっかけ
- 2. 69歳男性 死ぬことより怖いこと
- 3. 閉山期の富士山 遭難が相次ぐ
- 4. 神谷代表 SNSの反応に「違和感」
- 5. 娘の下着&唾液売る4児の母 直撃
- 6. 田久保氏の「煽り姿勢」痛烈批判
- 7. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
- 8. 「ほぼドラッグ」木の実の正体は
- 9. 出血多量で生まれると受験不利か
- 10. 政見放送をＡＩで改ざん、中道の野田・斉藤両共同代表が踊り出すニセ動画が拡散…専門家「選挙ゆがみかねない」
- 1. 米によるベネズエラへの圧力
- 2. 「乱倫」で妊娠意向か 英女性
- 3. カナダ潜水艦受注ドイツ勢優位か
- 4. 生後10カ月の赤子を数百回刺す
- 5. ドラマさながらの「寸止めキス」
- 6. 墺で…体手入れするウシの姿
- 7. 「巨人症」苦しんだ韓女性3周忌
- 8. 北 家族でわいせつ映像観て摘発
- 9. 香港で現金強奪 男女6人逮捕
- 10. 「賠償の約束」AIが誤情報か
- 1. 炊き出しでバナナ1本…28歳不満
- 2. 新型「小さいランクル」投入背景
- 3. なぜマイナカードは不人気なのか
- 4. 520億の赤字転落へ 資生堂で何が
- 5. 空前の「金ブーム」銀や銅も高騰
- 6. 息子のスマホ依存 改善の第一歩
- 7. 「ウソのバス停」を設置したワケ
- 8. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
- 9. 「億り人」になった個人投資家
- 10. 「0800」出ない人が増えた理由
- 1. スマホの容量不足を秒で解決
- 2. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 3. Amazonで爆売れ 話題の歯ブラシ
- 4. 携帯各社の基地局戦略 品質に差
- 5. 1万3千円 クランプ固定タップ
- 6. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 7. PS2のゲームをPCで動作させる
- 8. 一夫多妻崩壊→正式「結婚」へ
- 9. 最大半額で1899円！超小型・軽量・低価格ながらタッチ操作や防水性能なども備えた完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Free Mini」を試す【レビュー】
- 10. 「まるで言葉を話すように映像を操る」――リアルタイム動画生成AI「Odyssey-2 Pro」が拓く映像編集の新時代
- 11. ソースネクストが「KAIGIO CAM360」や待望のスマホ向けAI翻訳アプリ「ポケトーク」を発表！投入背景や戦略を紹介【レポート】
- 12. アンカー・ジャパンが「Anker」と「Eufy」のサブブランドを発表！3Dプリンターやレーザープロジェクターなど新カテゴリーも投入【レポート】
- 13. ソースネクストが新ブランド「KAIGIO（カイギオ）」を立ち上げ！販売中の「全録」に続き「満面」と「MeePet」を8月から順次発売【レポート】
- 14. ソニーの次期新型イヤホン「WF-1000XM6」は3色展開、ピンク説
- 15. Googleが10.95インチAndroidタブレット「Pixel Tablet」のOSバージョンアップ提供時期を発売から5年間となる2028年6月まで延長
- 16. ファーウェイ・ジャパンがノートPC「MateBook E・14・D 14」や4Kモニター「MateView 28 Standard Edition」 を3月18日に発売！各製品を写真と動画で紹介【レポート】
- 17. NTTドコモから発売された低価格スマホ「Xperia Ace II SO-41B」をファーストインプレッション！FeliCaや防水、電池長持ちはグッド【レビュー】
- 18. 軽量コンパクトで高出力なUSB急速充電器「（nb）Power」シリーズを試す！複数ポート搭載で6機種の幅広いラインナップ【レビュー】
- 19. 最新スマホ「Galaxy S22」のNTTドコモ版「SC-51C」を購入！開封して外観や同梱品、基本機能、キャンペーン応募などを紹介【レビュー】
- 20. 1億800万画素カメラ＆FeliCa搭載スマホ「Redmi Note 11 Pro 5G」を開封して外観や同梱品、基本機能を写真や動画で紹介【レビュー】
- 1. 照ノ富士断髪式 タレント小島瑠璃子も出席 土俵脇から丁寧にハサミを入れる 続いて阿部詩ら 館内沸く
- 2. ２１歳の大谷翔平がご褒美で要望した品 「意味分からん」と中田翔氏 多くが高級ブランド品の中「あの時から違った」
- 3. 佐藤輝明 5億円の単年契約で合意
- 4. 大谷翔平は「WBCで投げない」 ロバーツ監督が明言…打者専念は「彼の判断」
- 5. 中田翔氏 大谷にねだられたもの
- 6. 大谷のイジり ファン大歓声
- 7. 5836万円…3連単で史上最高配当
- 8. 朗希 WBC欠場は「球団の判断」
- 9. 大谷はWBCで投げない 監督明言
- 10. バドで日本代表辞退相次いだワケ
- 1. ケンコバ 結婚&第1子出産を報告
- 2. モーリー・ロバートソンさん死去
- 3. YouTube再開 フワが「暴言」連発
- 4. 『株式会社マジルミエ』主要キャスト降板 越谷仁美役・花守ゆみり降板「双方合意の結果」
- 5. コウメ太夫のすっぴん姿に驚き
- 6. AKIRAとTAKAHIROが殴り合い転落
- 7. モーリー・ロバートソンさん死去…事実婚の俳優・池田有希子「心の張り裂けそうなご報告です」ありし日のモーリーさん写真添え【全文】
- 8. 鈴木奈々「ヤりまくり」噂に言及
- 9. 新木優子が「神ファンサ」連発
- 10. 雛形あきこへの溺愛 夫が明かす
- 1. 寝ながらできる美尻トレーニング
- 2. しまむらで即買いの神アウター
- 3. 「トイレの花子さん」の衝撃表現
- 4. 香港マンション火災 背景に社会
- 5. 12星座別「開運」のメッセージ
- 6. どこか懐かしい ご褒美プリン
- 7. 12星座別 2月の運気予報を公開
- 8. 12星座別「開運」のメッセージ
- 9. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
- 10. ハマりそう...コストコのパン