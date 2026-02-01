去年東京での陸上世界選手権400mで、日本勢34年ぶりの決勝進出を飾った中島佑気ジョセフ選手。その400mの極意について、サッカー元日本代表・槙野智章さん（藤枝MYFC監督）が取材しました。瞬発力と持久力の両方を兼ね備える必要があるこの種目。ラスト100mは地獄の苦しみを味わうと話す中島選手。「陸上用語で言うと“ケツワレ”している状態。乳酸が蓄積しまくって、もうめちゃくちゃ激痛なんですよ、走り終わった後。痛すぎてケ