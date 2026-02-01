巨人の松本剛外野手が宮崎春季キャンプ初日の１日、背番号「９」のユニホーム姿を初披露した。サンマリンスタジアムでウォーミングアップを終えてベンチ裏に下がると、ウェアを脱いでグラウンドへ。背番号９のユニホーム姿で再登場した。巨人の背番号９は過去に亀井善行、清水隆行が背負ってきた。松本も強打の外野手の系譜をつなぐ。