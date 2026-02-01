巨人は１日、宮崎キャンプをスタートした。阿部慎之助監督が全体練習を前に、ナインやチームスタッフへ訓示を行った。「きょうから始まるんだけど、裏方さんも、昨日言うの忘れちゃったんだけど、みんなチームだからさ。１年間、裏方さんもフロントも、チームが勝つために全員、一緒の方向を向いていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします」と呼びかけた。「昨日、競争だとか準備だとか言ったんだけど、競争の中