「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、断髪式で大銀杏が切り落とされた。１８年２月に結婚したドルジハンド夫人、３歳になった長男の照務甚くんも門出を見守った。断髪式を終えて土俵を降りた親方に照務甚くんが小さな花束を渡した後、可憐な白の着物を着た夫人が大きな花束を渡し、頬にキス。ほ