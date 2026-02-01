ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１月３１日（日本時間２月１日）にドジャースタジアムで行われたファンフェスタに参加し、久々にファンの前に元気な姿を見せた。「シーズンの最後はいい形で終わりましたど、個人としては課題が多かった。そこをしっかり振り返って、いい準備ができていると思う」とキャンプに向けて順調な調整を続けている。先発に復帰することについて「まずはいいフォームで投げることがムダな消耗をし