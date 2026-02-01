兵庫・西宮のクーパー動物病院の黒田美奈子院長が、著書「いのちの時間」（游藝舎）を出版した。動物病院の現場で長年にわたり犬や猫、野生動物と向き合い、日々の診療の中で観察してきた「いのち」を静かにつづったエッセー。「動物医療」「伴侶動物」「老犬介護」「ペットロス」「高齢者とペット」「動物福祉」など、現代社会が抱える問題と向き合いながら、目の前の命を見守る日々を描いている。黒田院長は87年に大阪府立大（現