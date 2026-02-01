元TOKIOの松岡昌宏（49）が1月31日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストの元日本代表DFでサッカー解説者・松木安太郎氏（68）について語った。「松木さん、初めて会った時のこと覚えてます？」と問いかけた松岡。実は堀越高校の先輩後輩で「最初にお会いした時、自分は未成年だった。とある方から“松木くんによろしく伝えて”って言われて。松木くんって誰っすか？