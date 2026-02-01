〓石あかりが主人公を演じるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前8時）は松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。今回で第113作目の朝ドラとなる。◆第86回あらすじ◆ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（〓石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太郎（前原