言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的な動作から技術用語、そして放送に関係する言葉などを集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うめかぎ□□□□ろぐ□□うんすヒント：駅やテレビなどで情報を伝えることを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あな