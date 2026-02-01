ヤリス、ヤリスクロスが一部改良トヨタ「ヤリス」、「ヤリスクロス」が2026年2月末頃に一部改良を受け、3月上旬には生産が開始される模様です。なお、すでに一部の販売店では、1月末から先行予約も開始されているようです。【画像】超カッコイイ！ トヨタ「ヤリス」を画像で見る（40枚）日本自動車販売協会連合会の調べによると、2025年暦年（1月〜12月）の登録車ランキングでヤリス（ヤリスクロス含む）は、前年対比100.2％