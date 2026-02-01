◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）ソフトバンクは3年ぶりに晴天でのキャンプインとなった。A、B組（1、2軍）がキャンプを行う宮崎は、朝から快晴。練習前には集まったファンを前に小久保裕紀監督が「昨日、宮崎市内でパレードをしてきました。キャンプでやるパレードは格別でした。今年のスローガン（全新）通り、まっさらな気持ちで新しいチームをつくり、前に進み、全身全霊でやり遂げます。ファンの皆さん、今年も