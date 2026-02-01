三戸舜介が、止まらない。現地１月31日に開催されたエールディビジ第21節で、三戸が所属するスパルタはホームでフローニンヘンと対戦。２−０で快勝し、５連勝を達成した。５つ並んだ白星。三戸はそのすべての試合で目に見える結果を残している。17節・フォレンダム戦（１−０）、18節・ヘラクレス戦（２−０）でそれぞれ１アシスト。19節・フェイエノールト戦（４−３）、20節・ユトレヒト戦（１−０）で１ゴールずつをマー