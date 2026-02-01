１月３０日深夜、滋賀県東近江市で男性が道路で倒れているのが見つかりその後死亡した事件で、警察はひき逃げなどの疑いでタクシー運転手の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、タクシー運転手の本間實容疑者（７６）です。警察によりますと、本間容疑者は３０日午後１１時半すぎ、東近江市の国道で１人でタクシーを運転中に山本喜美雄さん（７６）を車でひいて死亡させたにもかかわらず、その場から逃