滋賀県彦根市では自動運転バスの実証運行が始まりました。運転手不足の解消などを目指して県が実証運行を始めた自動運転バス。２月２日から２月１６日までは一般客を乗せて彦根駅と彦根城を走ります。バスはあらかじめ登録された地図に沿って走行し、レーダーが障害物などを検知してブレーキをかけるといいます。（滋賀県三日月大造知事）「雪を検知すると障害物とみてブレーキ・制動をかけるというところがあって、そ