２００６年、大学生らを集団で暴行し生き埋めにして殺害したとして死刑が確定していた小林竜司死刑囚が、１月３１日死亡しました。自殺とみられています。小林竜司死刑囚は２００６年、仲間と共謀して大学生らを暴行し、現金を奪って生き埋めにして殺害したとして、２０１１年に死刑が確定していました。収容先の大阪拘置所によりますと、小林死刑囚は１月３１日朝、起床時の呼びかけに反応しなかったため、職員が確認したと