ヤクルト・池山監督がまさかの言い間違えでナインの爆笑を誘った。沖縄・浦添キャンプの歓迎セレモニーでのあいさつ冒頭に「西都協力会の皆さん」と切り出し、ナインはざわざわ。「浦添キャンプ、ケガ人をなくし、いいキャンプを送れるように精いっぱい頑張っていきますので、どうかみなさん応援のほどよろしくお願いします」と最後は間違えずに決意表明したが冒頭の言い間違えには気づかず。その後、アップ前にナインに向け「