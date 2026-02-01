元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。ずっと気になっているラジオCMを明かす場面があった。リスナーから、若手シンガーソングライターのラナメリサが歌う「愛でてよベイベー」をリクエストされた松岡はラナメリサが同局「ラナメリサのきいてよベイベー」（日曜深夜0・00）でパーソナリティーを務めていることに触れ、「僕ね、いつもこのラジオをradikoで聴いていて、いつ